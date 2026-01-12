Мадридський Реал офіційно підтвердив відхід головного тренера першої команди Хабі Алонсо.

Рішення було ухвалено за взаємною домовленістю сторін після поразки королівського клубу у фіналі Суперкубка Іспанії від Барселони з рахунком 2:3.

«Хабі Алонсо завжди матиме прихильність всіх мадридських уболівальників, тому що він легенда Реала і завжди уособлював цінності нашого клубу. Реал завжди буде його домівкою. Наш клуб дякує Хабі Алонсо та всій його команді за їхню роботу та відданість протягом цього часу, і бажає їм удачі на цьому новому етапі їхнього життя», – йдеться в офіційному повідомленні клубу.

На даний момент у сезоні Ла Ліги 2025/26 Реал посідає друге місце у турнірній таблиці, набравши 45 очок у 19 зіграних матчах чемпіонату Іспанії.