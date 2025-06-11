Воротар збірної України Андрій Лунін може змінити клуб вже цього літа. Однією з причин можливого догляду є нестача ігрового часу у поточному складі.

Як повідомляє DefensaCentral, мадридський Реал отримав пропозицію від італійського Мілана, який активно підшукує заміну Майку Меньяну, адже французький голкіпер близький до переходу до Челсі.

Однак президент мадридців Флорентіно Перес відмовився від пропозиції, вважавши суму 10–15 мільйонів євро заниженою.

У сезоні 2024/25, що завершився, Реал набрав 84 очки і посів друге місце в Ла Лізі, поступившись чемпіонством своєму головному супернику Барселоні.

Щодо Луніна, то він провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 19 м'ячів і шість разів залишав ворота «сухими». За даними Transfermarkt, ринкова вартість 26-річного українця складає 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Лунін може повернутися в Реал Ов’єдо.