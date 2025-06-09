Андрій Лунін висловив бажання отримувати більше ігрового часу у складі мадридського Реалу і поділився цим із головним тренером команди Хабі Алонсо. Наставник розуміє прагнення українського воротаря, проте наголосив, що за відсутності травм у Тібо Куртуа гарантувати місце в основі він не може, повідомляє Grada3.

На цьому фоні Лунін почав замислюватися про повернення до Ов'єдо — клубу, де він уже виступав в оренді 2020 року. Тоді він провів 20 зустрічей та пропустив 20 м'ячів, продемонструвавши впевнену гру та залишивши позитивне враження.

На даний момент Ов'єдо бореться у плей-оф за путівку до Ла Ліги, і якщо команді вдасться вийти в еліту, Лунін не виключає можливості переходу.

За підсумками сезону 2024/25 Реал набрав 84 очки і посів друге місце в чемпіонаті Іспанії, поступившись першим рядком своєму головному супернику - Барселоні. Сам Лунін у цій кампанії провів 14 офіційних матчів, у яких пропустив 19 голів та шість разів зберіг ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялося, що Луніна може отримати серйозного конкурента в Реалі.