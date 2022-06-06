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«Реал», ПСЖ, «Атлетико» і «Лейпциг» конкурують за «нового Модрича»

Ловро Маєр прекрасно проявив себе в «Ренні»
Футбол Ліга 1
23:05
«Реал», ПСЖ, «Атлетико» і «Лейпциг» конкурують за «нового Модрича»

Півзахисник «Ренна» Ловро Маєр викликав інтерес нового спортивного директора ПСЖ Луїша Кампуша.

24-річний хорват провів останній сезон в Лізі 1, в якій відзначився 6 голами і 8 асистами в 29 матчах. І, окрім того, він заслужив порівняння з іншим колишнім гравцем «Динамо» Загреб Лукою Модричем.

Та окрім ПСЖ на нього також претендує «Реал» Мадрид, що підшуковує заміну якраз Модричу. Серед претендентів на гравця називаються і «Атлетико» Мадрид з «Лейпцигом».

Подейкують, що в ПСЖ вже знайшли заміну для Маурісіо Почеттіно.

Сергій Лук'яненко
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Теги

ПСЖ Реал Мадрид (футбол)

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