Реал у серії пенальті виграв єврокубок. Український голкіпер, що провів 5 матчів у турнірі, пропустив фінал
Юний вітчизняний страж воріт провів увесь матч проти Брюгге на лаві запасних
Мадридський Реал U-19 став переможцем Юнацької ліги УЄФА, здолавши у фіналі Брюгге U-19. Основний час зустрічі завершився внічию 1:1, а в серії післяматчевих пенальті точнішими виявилися іспанці — 4:2.
У першому таймі вперед вийшли вершкові завдяки голу Ортеги. Після перерви бельгійська команда зуміла відігратися — рахунок зрівняв Люнд-Єнсен. У підсумку доля трофея вирішувалася в серії пенальті, де юні футболісти Реала діяли впевненіше.
Для мадридського клубу це друга перемога в історії турніру. Вперше Реал U-19 вигравав Юнацьку лігу УЄФА у 2020 році. Найтитулованішою командою змагання залишається Барселона, яка має у своєму активі три титули.
19-річний український воротар Реала Ілля Волошин увесь фінальний матч провів у запасі. У нинішньому сезоні Юнацької ліги УЄФА він взяв участь у п’яти поєдинках, один із яких завершив «на нуль». Загалом українець пропустив вісім м’ячів.
Юнацька ліга УЄФА, фінал
Брюгге – Реал Мадрид 1:1 (2:4 – пен.)
Голи: Люнд-Єнсен, 64 – Ортега, 23
