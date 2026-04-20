Сергій Разумовський

Мадридський Реал U-19 став переможцем Юнацької ліги УЄФА, здолавши у фіналі Брюгге U-19. Основний час зустрічі завершився внічию 1:1, а в серії післяматчевих пенальті точнішими виявилися іспанці — 4:2.

У першому таймі вперед вийшли вершкові завдяки голу Ортеги. Після перерви бельгійська команда зуміла відігратися — рахунок зрівняв Люнд-Єнсен. У підсумку доля трофея вирішувалася в серії пенальті, де юні футболісти Реала діяли впевненіше.

Для мадридського клубу це друга перемога в історії турніру. Вперше Реал U-19 вигравав Юнацьку лігу УЄФА у 2020 році. Найтитулованішою командою змагання залишається Барселона, яка має у своєму активі три титули.

19-річний український воротар Реала Ілля Волошин увесь фінальний матч провів у запасі. У нинішньому сезоні Юнацької ліги УЄФА він взяв участь у п’яти поєдинках, один із яких завершив «на нуль». Загалом українець пропустив вісім м’ячів.

Юнацька ліга УЄФА, фінал

Брюгге – Реал Мадрид 1:1 (2:4 – пен.)

Голи: Люнд-Єнсен, 64 – Ортега, 23

