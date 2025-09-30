Сергій Стаднюк

У другому турі загального етапу Юнацької ліги UEFA Реал на виїзді розгромив Кайрат.

Іспанці забезпечили собі комфортну перевагу ще в першому таймі завдяки трьом швидким голам: на 8-й хвилині рахунок відкрив Барросо Портерос, через десять хвилин Вальдепенас подвоїв перевагу, а незадовго до перерви Мартін зробив розрив розгромним.

Хоча все могло бути не так райдужно для юнаків Реала. Ключовим моментом стартової половини стала 23-тя хвилина, коли український голкіпер «вершкових» Ілля Волошин парирував пенальті Туякбаєва й не дозволив казахстанцям повернути інтригу, зробивши рахунок 1:2.

До вашої уваги відео епізоду.

У другому таймі господарі все ж знайшли сили скоротити відставання – відзначився Бекболат. Проте надії Кайрата на камбек швидко зруйнував Ортега, який на 77-й хвилині забив четвертий м’яч мадридців.

Реал набрав шість очок і став другою командою в таблиці з таким показником.

Юнацька ліга UEFA. Загальний етап, другий тур

Кайрат – Реал Мадрид 1:4

Голи: Бекболат, 58 – Барросо Портерос, 8, Вальдепенас, 18, Мартін, 38, Ортега, 77