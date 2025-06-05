Реал все одно хоче продати Луніна, попри бажання українця залишитися в клубі

За даними іспанського журналіста Едуардо Інди, український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін все ще не відкидає можливості зміни клубу в це трансферне вікно.

Незважаючи на повідомлення про те, що Лунін вже прийняв рішення залишитися в мадридському клубі та продовжити боротьбу за місце основного воротаря у складі команди Хабі Алонсо у сезоні 2025/26, питання його майбутнього залишається відкритим.

«Реал хоче продати Луніна, бо вони можуть заробити на ньому. Це гравець ринку, і вони можуть отримати за нього гроші», – сказав Інда в ефірі програми El Chiringuito de Jugones.

Минулого сезону 26-річний голкіпер провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 19 м'ячів і шість разів відіграв на нуль. Діючий контракт українця із клубом розрахований до кінця червня 2030 року. За інформацією порталу Transfermarkt, вартість Луніна оцінюється у 20 мільйонів євро.