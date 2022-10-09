«Реал» видав найкращий старт в Іспанії за 31 рік

Мадридці виграли сім матчів з восьми

«Реал» обіграв «Хетафе» (1:0) в матчі 8 туру Ла Ліги.

Як повідомляє Opta, це найкращий старт команди за останні 31 рік. У восьми стартових матчах Ла Ліги «Реал» виграв сім. Також команда один раз зіграла внічию.

Такий же результат був у команди в сезоні 1991/92. У тому сезоні також «Реал» виграв сім стартових матчів і раз зіграв внічию.

Відзначимо, що свій перший сухий матч за «Реал» провів Андрій Лунін. Мадридці вперше в сезоні не пропустили.