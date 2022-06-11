«Реал» виклав 100 мільйонів за майбутнє збірної Франції

Після невдачі з Мбаппе «вершкові» придбали його більш молодого співвітчизника

Орельєн Чуамені (в центрі) / Фото - ФК Динамо Київ

Півзахисник Орельєн Чуамені перейшов з «Монако» в «Реал». Про це повідомляє прес-служба мадридського клубу.

Контракт з «вершковими» розрахований до 2028 року. Раніше стало відомо, що сума трансферу 22-річного гравця склала 100 мільйонів євро.

Далі хавбека збірної Франції чекає медичне обстеження. Після неї, 14 червня, відбудеться офіційна презентація.

Раніше «Реал» продовжив контракт з півзахисником Лукою Модрічем.