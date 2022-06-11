Офіційно. 36-річний Модріч продовжив контракт з «Реалом»
«Реал» виклав 100 мільйонів за майбутнє збірної Франції
Після невдачі з Мбаппе «вершкові» придбали його більш молодого співвітчизника
Орельєн Чуамені (в центрі) / Фото - ФК Динамо Київ
Півзахисник Орельєн Чуамені перейшов з «Монако» в «Реал». Про це повідомляє прес-служба мадридського клубу.
Контракт з «вершковими» розрахований до 2028 року. Раніше стало відомо, що сума трансферу 22-річного гравця склала 100 мільйонів євро.
Далі хавбека збірної Франції чекає медичне обстеження. Після неї, 14 червня, відбудеться офіційна презентація.
Раніше «Реал» продовжив контракт з півзахисником Лукою Модрічем.
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