Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:25
Вертикальна межа. Художній фільм
17:35
Хокей. Ліга чемпіонів. Больцано - Фріск Аскер

«Реал» виклав 100 мільйонів за майбутнє збірної Франції

Після невдачі з Мбаппе «вершкові» придбали його більш молодого співвітчизника
Футбол Прімера
16:10
«Реал» виклав 100 мільйонів за майбутнє збірної Франції
Орельєн Чуамені (в центрі) / Фото - ФК Динамо Київ

Півзахисник Орельєн Чуамені перейшов з «Монако» в «Реал». Про це повідомляє прес-служба мадридського клубу.

Контракт з «вершковими» розрахований до 2028 року. Раніше стало відомо, що сума трансферу 22-річного гравця склала 100 мільйонів євро.

Далі хавбека збірної Франції чекає медичне обстеження. Після неї, 14 червня, відбудеться офіційна презентація.

Раніше «Реал» продовжив контракт з півзахисником Лукою Модрічем.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Монако Реал Мадрид (футбол) Орельєн Тчуамені

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Кожен четвертий квиток на фінал Ліги чемпіонів був підробленим
Кожен четвертий квиток на фінал Ліги чемпіонів був підробленим
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
09 червня 23:07
«Імідж країни похитнувся». Глава поліції Парижа назвав провалом підготовку до фіналу ЛЧ
«Імідж країни похитнувся». Глава поліції Парижа назвав провалом підготовку до фіналу ЛЧ
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
09 червня 20:52
Офіційно. 36-річний Модріч продовжив контракт з «Реалом»
Офіційно. 36-річний Модріч продовжив контракт з «Реалом»
Футбол Прімера
08 червня 16:36
«Реал» хоче, щоб три основні гравці команди отримали паспорти Іспанії
«Реал» хоче, щоб три основні гравці команди отримали паспорти Іспанії
Футбол Прімера
08 червня 08:17
У послугах Луніна зацікавився ще один клуб з чемпіонату Іспанії
У послугах Луніна зацікавився ще один клуб з чемпіонату Іспанії
Футбол Українські легіонери
07 червня 15:55
«Реал», ПСЖ, «Атлетико» і «Лейпциг» конкурують за «нового Модрича»
«Реал», ПСЖ, «Атлетико» і «Лейпциг» конкурують за «нового Модрича»
Футбол Ліга 1
06 червня 23:05

Новини: Футбол

П'ятов завершив кар'єру в збірній, побивши унікальне досягнення Шовковського
П'ятов завершив кар'єру в збірній, побивши унікальне досягнення Шовковського
Ліга націй UEFA
18:10
Збірна України дотиснула та розгромила Вірменію. Поки що в Лізі націй без втрат
Збірна України дотиснула та розгромила Вірменію. Поки що в Лізі націй без втрат
Збірна України
17:57
Лужний не очікував, що Миколенко так швидко адаптується в «Евертоні»
Лужний не очікував, що Миколенко так швидко адаптується в «Евертоні»
Англійська Прем'єр-ліга
17:21
Фонсека очолить екс-чемпіона Франції
Фонсека очолить екс-чемпіона Франції
Ліга 1
16:52
Матч проти Вірменії став 50-м для Матвієнка за збірну України
Матч проти Вірменії став 50-м для Матвієнка за збірну України
Ліга націй UEFA
16:31
«Реал» виклав 100 мільйонів за майбутнє збірної Франції
«Реал» виклав 100 мільйонів за майбутнє збірної Франції
Прімера
16:10
Ярмоленко знову не зіграє за збірну України. Відомо про причину
Ярмоленко знову не зіграє за збірну України. Відомо про причину
Ліга націй UEFA
15:44
Ярмоленко в запасі й останній вихід П'ятова. Склади на матч Україна – Вірменія
Ярмоленко в запасі й останній вихід П'ятова. Склади на матч Україна – Вірменія
Збірна України
14:45
Леоненко: «Пішов би працювати в «Динамо», якби дозволили говорити те, що я думаю»
Леоненко: «Пішов би працювати в «Динамо», якби дозволили говорити те, що я думаю»
Українська Прем'єр-ліга
10:59
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини