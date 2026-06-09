Сергій Разумовський

Мадридський Реал офіційно підтвердив, що звертався до Атлетико з пропозицією щодо трансферу нападника Хуліана Альвареса. «Вершкові» повідомив, що після засідання правління зробив «матрацникам» офіційну пропозицію у розмірі 150 мільйонів євро за права на аргентинського форварда.

У Реалі зазначили, що Атлетико розглянув і оцінив запит, після чого подякував за пропозицію, «зроблену в межах добрих відносин між двома мадридськими клубами». Водночас «матрацники» відхилили її, пославшись на пункт у контракті гравця про розірвання угоди.

Стало також відомо, що Атлетико готовий розглядати продаж Альвареса лише у разі активації його клаусули. Сума відступних за нападника становить 500 мільйонів євро.

Атлетико придбав Хуліана Альвареса у Манчестер Сіті влітку 2024 року. Тоді мадридський клуб заплатив за аргентинця 75 мільйонів євро. У поточному сезоні 26-річний форвард демонструє високу результативність. Альварес забив 20 голів і віддав 9 результативних передач у 49 матчах за Атлетико.

Раніше також Атлетико відмови Барселоні у підписанні Альвареса.