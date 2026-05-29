Атлетико жартома запропонував Барселоні обмін на Ламіна Ямаля. Мадридський клуб опублікував у твіттері іронічний допис із «трансферною пропозицією» щодо вінгера каталонців. У повідомленні «матрацники» використали відому фразу інсайдера Фабріціо Романо — «HERE WE GO!» — та заявив, що вже надіслав факс Барселоні.

Ми відправили факс Барселоні з нашою пропозицією щодо трансферу: 4 квитки на завтрашній концерт Bad Bunny, річна підписка на газету ABC та пакет соняшникового насіння. З нетерпінням чекаємо на відповідь, щоб готувати офіційне оголошення. Атлетико Мадрид

До публікації також додали зображення Ламіна Ямаля у формі Атлетико.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Згодом мадридці продовжили жарт і опублікували зображення Педрі у формі «матрацників». У клубі зазначили, що з другою пропозицією виникла проблема, адже квитки на найближчий концерт уже закінчилися.

Тому ми покращуємо попередню пропозицію і даємо 6 квитків на недільний концерт. Атлетико Мадрид

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Після цього клуб додав ще й зображення Рафіньї у формі Атлетико та пожартував про «угоду 3-в-1».

І щоб закрити угоду 3-в-1, ми взагалі вдарилися в усе тяжке і вирішили гульнути на повну: гравець переходить до нас в оренду на один сезон, а натомість ми віддаємо Тома Форда і Сміта без права викупу. Пропозиція, від якої неможливо відмовитися. Атлетико Мадрид

HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Ймовірно, згадка про Тома Форда і Сміта є натяком на бренди окулярів Маркоса Льоренте.

Раніше Атлетико спростував інформацію про те, що отримував від Барселони пропозицію щодо трансферу Хуліана Альвареса. Повідомлялося, що каталонський клуб нібито був готовий заплатити за аргентинця 100 мільйонів євро, а сам футболіст начебто повідомив керівництву про бажання залишити мадридську команду.