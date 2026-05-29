Атлетико жорстко «затролив» Барселону після пропозиції у 100 мільйонів за Альвареса
«Матрацники» запропонували придбати трьох лідерів каталонців за квитки на концерт і пакет насіння
Атлетико жартома запропонував Барселоні обмін на Ламіна Ямаля. Мадридський клуб опублікував у твіттері іронічний допис із «трансферною пропозицією» щодо вінгера каталонців. У повідомленні «матрацники» використали відому фразу інсайдера Фабріціо Романо — «HERE WE GO!» — та заявив, що вже надіслав факс Барселоні.
Ми відправили факс Барселоні з нашою пропозицією щодо трансферу: 4 квитки на завтрашній концерт Bad Bunny, річна підписка на газету ABC та пакет соняшникового насіння. З нетерпінням чекаємо на відповідь, щоб готувати офіційне оголошення.
До публікації також додали зображення Ламіна Ямаля у формі Атлетико.
Згодом мадридці продовжили жарт і опублікували зображення Педрі у формі «матрацників». У клубі зазначили, що з другою пропозицією виникла проблема, адже квитки на найближчий концерт уже закінчилися.
Тому ми покращуємо попередню пропозицію і даємо 6 квитків на недільний концерт.
Після цього клуб додав ще й зображення Рафіньї у формі Атлетико та пожартував про «угоду 3-в-1».
І щоб закрити угоду 3-в-1, ми взагалі вдарилися в усе тяжке і вирішили гульнути на повну: гравець переходить до нас в оренду на один сезон, а натомість ми віддаємо Тома Форда і Сміта без права викупу. Пропозиція, від якої неможливо відмовитися.
Ймовірно, згадка про Тома Форда і Сміта є натяком на бренди окулярів Маркоса Льоренте.
Раніше Атлетико спростував інформацію про те, що отримував від Барселони пропозицію щодо трансферу Хуліана Альвареса. Повідомлялося, що каталонський клуб нібито був готовий заплатити за аргентинця 100 мільйонів євро, а сам футболіст начебто повідомив керівництву про бажання залишити мадридську команду.