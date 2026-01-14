Реал вперше після звільнення Хабі Алонсо вийшов на поєдинок 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Альбасете. Колишня команда Романа Зозулі спромоглась на головну сенсацію в цій стадії.

Обидві команди перед перервою влаштували обмін голами. На 42-й хвилині Вільяр привів у екстаз місцеву публіку голом у ворота, які захищав Андрій Лунін. В доданий час до першого тайму Реал відповів точним ударом Мастантуоно.

Реал в дебютному матчі під керівництвом Альваро Арбелоа у всіх компонентах переважав Альбасете, який відчайдушно бився проти одного з грандів світового футболу.

На 82-й хвилині відзначився страждання Альбасете були винагороджені голом Хефте, що з'явився на полі в другій половині зустрічі, з ударом якого не зміг виручити Лунін. Реал був змушений реагувати на хід подій. що в компенсований час конвертувалось в гол Гарсії.

Зрозумівши, що в доданий час Реал може з довгою лавкою прибити Альбасете, господарі втретє розписались у воротах Луніна. Дубль Хевте приніс аутсайдеру Сегунду путівку до чертьфіналу Кубка Іспанії.

Альбасете - Реал 3:2

Голи: Вільяр, 42, Хефте, 82, 90+4 - на 82-й хвилині відзначився Мастантуоно, 45+3, Г. Гарсія, 90+1