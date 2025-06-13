Головний тренер збірної України Сергій Ребров проаналізував червневий збір синьо-жовтих, взявши участь у виставковому турнірі Canadian Shield.

Завершуємо наш літній збір та виступ у першому Canadian Shield. Першочергово, ці два матчі в рамках турніру допомогли нам залучити та надати ігрову практику великій кількості гравців та продовжити збирати важливий досвід разом перед початком осінньої кваліфікації до ЧС. Протягом нашого перебування в Торонто, вважаю дуже корисними всі ініціативи організовані та здійснені завдяки УАФ в плані зближення частину українського футболу та гравців с українською діаспорою в Канаді, що є теж не менш важливо. Дякую всім гравцям, які після довгого сезону, котрий для багатьох із них був дуже насичений в плані кількості матчів та далеких переїздів, взяли участь в цьому зборі

Вони також нагадали світу про щоденні страждання українського народу від обстрілів та атак на мирне населення з боку росії, на фоні масової атаки на Київ у ніч перед вчорашньою грою. На жаль, навіть після більше ніж трьох років з початку повномасштабного вторгнення, не зменшується нелюдяність та жорстокість зі сторони агресора до наших людей, як і потреба висвітлювати це всій футбольній спільноті, - написав Ребров в Instagram.