Екснаставник Карпат, Чорноморця, ФК Львів та ЛНЗ Олег Дулуб в інтерв'ю XSPORT проаналізував червневий збір національної збірної України, яка взяла участь у виставковому турнірі Canadoan Shield.

Підопічні Сергія Реброва в Торонто зіграли проти Канади (2:4) та Нової Зеландії (2:1), що передувало осінній кваліфікації ЧС-2026.

– Олег Анатолійович, як вам вчорашній перформанс збірної України?

– Досить цікавий, з точки зору агресії і з позитивним результатом.

– Чи задоволені побаченим в двох іграх Canadoan Shield?

– За відчуттями та змістом досить протилежні. Канада грала агресивно, роблячи акцент на вертикалізацію. Нова Зеландія заточена на вичікувальний стиль, гру другим номером. Новозеландці включались після пропущених, створюючи моменти. Для повноти картини Україні був би корисний третій матч, якби формат турніру дозволяв. Вчора доволі непоганий футбол.

– Хто з футболістів після двох матчів найбільше сподобався?

– Я б відзначив Тимчика та Забарного. Зінченко досить непогано виглядав, Циганков тримав свою планку. Відмітив би Гуцуляка та двійку лівих захисників Михайліченко-Мартинюк.

– Гуцуляк в ролі фальшивої 9-ки може бути допоміжною опцією у кваліфікації ЧС?

– Льоша доволі непогано впорався зі своїм завданням, підігравав партнера, даючи можливість Назарині та Піхальонку завдавати дальні удари, зміна позиціями із Зубковим.

– Вояж в Канаду виглядає доцільним, коли часу на відпустку буде вкрай обмеженим?

– Дуже важливо було зібратись до початку відбору ЧС, розподіливши ігровий час таким чином, щоб не накликати неприємностей, кому грати на КЧС. На майбутнє, якщо Україну запрошуватимуть на подібні турніри, двох матчів недостатньо, щоб скласти повну картину.

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– Відбір на ЧС-2026 проходитиме в скороченому форматі. Досвід Ліги націй показав, що Україна має проблеми грати в щільному графіку.

– Я б порівняв цей формат, коли в шахах грається бліц. Кожна гра матиме вирішальне значення. В коротких турнірах вирішальну роль грає роздягальня, психологічна складова, грати через силу.

– Тільки лінивий не говорить про те, що Україна в двоматчевих спарках виглядає непереконливо. Критика на адресу Реброва та його помічників справедлива?

– Варто розуміти, в яких умовах доводиться працювати Реброву. Є ситуація в Україні, зміна форматів відбору. Тренеру нічого не залишається, як бути гнучким та підлаштовуватись. Це потребує зовсім іншого підходу.

– Сергій Ребров показав, що в клубному футболі він на порядок успішніший, тоді як в збірній від нього були колосальні очікування, які частково не справдились...

– Будь-який тренер перебуває під шаленим тиском. В збірну ти отримуєш футболістів, яких готують в клубах, не працюючи з ними з тижня в тиждень. Сергій Станіславович, певною мірою, є заручником готовності гравців, шукати оптимальні рішення.

Фото - УАФ

– Кадрові рішення теж викликають подив, погоджуєтесь?

– Тренер завжди відповідає за результат. Я розумію, що у пересічного вболівальника можуть бути питання по Назарині, але у нас з позицією опорника із захисними функціями. Подивились в Канаді Михайленка. Ставка на перевірених гравців є виправданою в умовах короткого турніру.

– Кадри з молодіжки можуть після Євро-2025 готові допомогти дорослій збірній?

– І так, і ні. Як відомо, середній вік команди для вирішення серйозних задач повинен сказати близько 30 років. Інтеграція великої кількості молоді може вдарити по результатах. Я не думаю, що пересічного вболівальника влаштує поява групи молодих гравців, але пролетіти повз великий турнір.

– Можна показати пальцем на Францію, яка може на 4 склади набрати футболістів і не втратити в якості...

– Порівняння не зовсім коректне, оскільки у Франції досить велика скаутська служба і можливості моніторингу переважають УАФ. Велика машина працює на те, щоб у Франції було 4 склади. Україні зараз потрібно зберегти молодь, яка виїхала в Європу під час війни, щоб не проґавити актив, який працюватиме на Україну.

Раніше було названо найкращого гравця матчу Нова Зеландія – Україна. Футболіст, що отримав премію, прокоментував перемогу «синьо-жовтих».

Ребров також порівняв матчі проти Канади та Нової Зеландії.