Ребров: «Жодної пропозиції від «Шахтаря» у мене не було і немає»
Ребров: «Я і зараз згоден очолити збірну України»
Але колишній тренер «Динамо» вважає, що для цього потрібен правильний момент
14:29
Колишній головний тренер «Динамо» Сергій Ребров зізнався, що хотів би очолити збірну України:
Чи справді з вами велися переговори і що завадило очолити національну команду?
Звісно, велися, про це всі знали. УАФ зверталася з офіційним листом в «Аль-Айн», але клуб мене не відпустив, хоч я й був згоден. Я і зараз згоден, але потрібен правильний момент. Зараз в збірній є тренер і говорити нема про що, а коли зі мною велися переговори, його не було, і я був готовий очолити збірну без питань.
Також Ребров заявив, що не підсиджує Мірчу Луческу на чолі «Динамо» і не отримував пропозицій від «Шахтаря».
Коментарі 0