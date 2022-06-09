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Ребров: «Я і зараз згоден очолити збірну України»

Але колишній тренер «Динамо» вважає, що для цього потрібен правильний момент
Футбол Збірна України
14:29
Ребров: «Я і зараз згоден очолити збірну України»

Колишній головний тренер «Динамо» Сергій Ребров зізнався, що хотів би очолити збірну України:

Чи справді з вами велися переговори і що завадило очолити національну команду?

Звісно, велися, про це всі знали. УАФ зверталася з офіційним листом в «Аль-Айн», але клуб мене не відпустив, хоч я й був згоден. Я і зараз згоден, але потрібен правильний момент. Зараз в збірній є тренер і говорити нема про що, а коли зі мною велися переговори, його не було, і я був готовий очолити збірну без питань.

Також Ребров заявив, що не підсиджує Мірчу Луческу на чолі «Динамо» і не отримував пропозицій від «Шахтаря».

Джерело: fanday.net Сергій Лук'яненко
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Сергій Ребров

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