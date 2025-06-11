У Торонто пройшов матч товариського турніру Canadian Shield, де збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 та посіла друге місце з чотирьох учасників.

Після закінчення зустрічі головний тренер української команди Сергій Ребров прокоментував відсутність у складі вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика, який перебуває у центрі допінг-скандалу.

«Мудрик – дійсно дуже важливий гравець, він – важлива частина нашої команди. Нам не вистачає цього виконавця, він дійсно дуже нам допомагає. На жаль, зараз ми не можемо його використовувати, але сподіваємося, що він повернеться до національної збірної та, звичайно, до свого клубу. Ми всі підтримуємо його».

У сезоні 2024/25 Михайло Мудрик встиг провести 15 матчів за лондонський клуб до того, як опинився в центрі допінгового скандалу та був відсторонений від участі у змаганнях. На його рахунку три забиті м'ячі та п'ять результативних передач у всіх офіційних турнірах. За даними Transfermarkt, вартість 24-річного лівого півзахисника становить 18 мільйонів євро.