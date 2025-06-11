Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров підбив підсумки участі команди в товариському турнірі, що пройшов у Торонто. Нагадаємо, українці поступилися Канаді з рахунком 2:4, а потім перемогли Нову Зеландію – 2:1.

Ребров зазначив, що одним із найяскравіших гравців на цьому турнірі, на його думку, став центральний захисник Ілля Забарний. Наставник підкреслив високий рівень гри футболіста та його важливість для збірної.

«Те саме, що я казав про Мудрика, можу сказати й про Забарного. Він – справжній професіонал, який заслуговує грати всі матчі. Перед поєдинком із Новою Зеландією я запитав його: «Як ти почуваєшся?»

Він відповів, що повністю готовий і хоче грати. Це професіонал і дуже порядна людина. Я дуже часто з ним розмовляю – він дійсно переживає за Україну й хоче допомогти в кожному матчі, грає на максимумі. І проти Нової Зеландії, і проти Канади він був одним із найкращих», – розповів Ребров.