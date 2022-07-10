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Ребров не сильно вірить у прохід «Динамо» «Фенербахче»

Екс-тренер киян вважає турків серйозним суперником
Футбол Українські легіонери
18:44
Ребров не сильно вірить у прохід «Динамо» «Фенербахче»
Сергій Ребров / Фото - Аль-Айн

Головний тренер «Аль-Айну» Сергій Ребров оцінив в ефірі програми «ЧИСТИЙ ПІДКАсТ» шанси «Динамо» пройти «Фенербахче» у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Я стежу за «Фенербахче». Не так часто, не так багато, але достатньо часу. Дивився останню гру з «Бешикташем». Вони зіграли внічию 1:1 удома. Не знаю, чому наші фахівці мали якийсь захват, що ми повинні проходити «Фенербахче».

Як на мене, це дуже сильна команда. Найсильніша з тих, що були в кошику. Плюс у їхнього тренера дуже великий досвід.

Вони мають португальський стиль гри. Вони добре контролюють м'яч, дуже інтенсивно грають. «Фенербахче» завжди може придбати хороших якісних гравців під тренера.

Буде дуже цікава гра. Шанси рівні. «Динамо», звісно, ​​має шанси, але зараз в умовах війни важко назвати «Динамо» фаворитом у якомусь протистоянні Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що «Фенербахче» поспішає підписати гренадера «Ляйпціґу» до матчів з «Динамо».

Сергій Стаднюк
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Теги

Сергій Ребров Фенербахче (футбол) Динамо Київ Аль-Айн

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