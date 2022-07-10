Ребров не сильно вірить у прохід «Динамо» «Фенербахче»

Сергій Ребров / Фото - Аль-Айн

Головний тренер «Аль-Айну» Сергій Ребров оцінив в ефірі програми «ЧИСТИЙ ПІДКАсТ» шанси «Динамо» пройти «Фенербахче» у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Як на мене, це дуже сильна команда. Найсильніша з тих, що були в кошику. Плюс у їхнього тренера дуже великий досвід.

Вони мають португальський стиль гри. Вони добре контролюють м'яч, дуже інтенсивно грають. «Фенербахче» завжди може придбати хороших якісних гравців під тренера.

Буде дуже цікава гра. Шанси рівні. «Динамо», звісно, ​​має шанси, але зараз в умовах війни важко назвати «Динамо» фаворитом у якомусь протистоянні Ліги чемпіонів.