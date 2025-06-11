Ребров оцінив перемогу збірної України над Новою Зеландією

Сергій Ребров після переможного матчу над Новою Зеландією на турнірі Canadian Shield (2:1) залишився задоволеним результатом зустрічі. Він згадав болючу поразку від Канади, порівняв обидві гри та відзначив прогрес команди, особливо виділивши новачків у складі національної збірної.

Крім того, наставник прокоментував участь збірної України у турнірі у Канаді загалом. Після невдачі у першому поєдинку та вильоту за океан на команду обрушилася хвиля критики з боку блогерів та футбольних експертів, а також окремих представників УАФ.

«Було набагато краще, ніж у першому матчі. Сьогодні ми реалізували більше. І, як я дивився, 17 ударів було за гру. Я думаю, що це достатньо багато, щоб забити два і більше м’ячів. Дуже задоволений грою тих гравців, яких викликали, які сьогодні грали вперше. Ми їх привітали і сподіваємось, таку ж стабільну гру вони будуть показувати й надалі. Багато хто каже: нащо ви туди поїхали? А насправді – у нас не було так багато команд, які нам пропонували грати. Їх було достатньо важко знайти. І ми дуже вдячні Канаді, що запропонували цей турнір. І я вважаю, що це дуже корисно для нас і дуже важлива перевірка перед важливими матчами кваліфікації», – сказав Ребров на пресконференції у Торонто.

Нагадаємо, у стартовій грі турніру українці поступилися господарям поля - збірної Канади з рахунком 2:4.

Переможцем турніру стали саме канадці, незважаючи на нічию у другому матчі з Кот-д’Івуаром (0:0), де результат зважився у серії пенальті — 5:4 на користь африканців.