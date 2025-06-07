Головний тренер збірної України Сергій Ребров перед стартовим матчем товариського турніру Canadian Shield проти Канади пояснив невиклик лідерів Динамо Андрія Ярмоленка та Віталія Буяльського. Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

Я вважаю, що ми повинні використати цей турнір для підготовки до дуже важливих матчів кваліфікації. Всі гравці, яких викликали до збірної, не було жодної відмови, ніхто не казав, що я втомився. Були травми, які треба було залікувати. І гравці попросили мене, але всі приїхали, всі готуються. У хлопців дуже гарний настрій показати себе.

Щодо Ярмоленка. Я дуже поважаю Андрія. Я вважаю, що він провів дуже гарний сезон. Йому 36 років, і це товариський турнір. Якби зараз була офіційна гра, то, сто відсотків, його б викликали до збірної. Тому будемо дивитися на наступні ігри. Зараз я йому дав відпочити – так само, як і Буяльському.

Решта гравців тут. Упевнений, ті, кого викликали до збірної вперше, заслуговують на цей виклик. Я сказав їм, що важливо показувати таку гру не тільки у своїх командах, а закріпитися в першій команді країни та демонструвати такий самий рівень, як у чемпіонаті України.