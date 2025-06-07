Ребров пояснив, чому не дозволив Ярмоленку побити рекорд Шевченка у Канаді
Один Андрій Миколайович, як і раніше, відстає від іншого на два м'ячі за голами за збірну України
близько 5 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров перед стартовим матчем товариського турніру Canadian Shield проти Канади пояснив невиклик лідерів Динамо Андрія Ярмоленка та Віталія Буяльського. Слова футболіста передає пресслужба УАФ.
Я вважаю, що ми повинні використати цей турнір для підготовки до дуже важливих матчів кваліфікації. Всі гравці, яких викликали до збірної, не було жодної відмови, ніхто не казав, що я втомився. Були травми, які треба було залікувати. І гравці попросили мене, але всі приїхали, всі готуються. У хлопців дуже гарний настрій показати себе.
Щодо Ярмоленка. Я дуже поважаю Андрія. Я вважаю, що він провів дуже гарний сезон. Йому 36 років, і це товариський турнір. Якби зараз була офіційна гра, то, сто відсотків, його б викликали до збірної. Тому будемо дивитися на наступні ігри. Зараз я йому дав відпочити – так само, як і Буяльському.
Решта гравців тут. Упевнений, ті, кого викликали до збірної вперше, заслуговують на цей виклик. Я сказав їм, що важливо показувати таку гру не тільки у своїх командах, а закріпитися в першій команді країни та демонструвати такий самий рівень, як у чемпіонаті України.
Нагадаємо, Ярмоленко із 46 голами посідає друге місце в історичному списку бомбардирів збірної України. Лідером залишається чинний президент УАФ Андрій Шевченко (48).
Товариську зустріч за участі «синьо-жовтих» можна подивитися вже сьогодні, 7 червня. Пряма трансляція матчу Канада – Україна. Початок – о 22:30 за Києвом.
Раніше наставник збірної Канади Джессі Марш розкритикував дії Трампа і Венса щодо президента України Володимира Зеленського.
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