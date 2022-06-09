Ребров: «Я нікого не підсиджую, бажаю Луческу працювати в «Динамо» ще багато років»
Ребров розповів, коли вирішиться його подальша доля
Поки тренер не знає, чи залишиться він в «Аль-Айні»
12:15
Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров розповів про своє майбутнє в арабському клубі.
«У мене контракт за схемою« 1 + 1 ». У клубу є опція автоматичного продовження контракту, але клуб поки цю опцію не використав. Моя угода розрахована до 1 липня, і якщо «Аль-Айн» використовує опцію, то я буду працювати ще рік.
Повірте, в арабських країнах не дурні президенти, щоб на рік підписувати контракт - це великий ризик. Опція продовження досить накладна для клубу, але я до цього не маю ніякого відношення. Керівництво «Аль-Айна» обіцяло вирішити це питання 15-20 червня, щоб я розумів, де мені працювати далі »
Раніше Ребров заявив, що не підсиджує Мірчу Луческу в київському «Динамо».
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