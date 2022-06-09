Ребров розповів, коли вирішиться його подальша доля

Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров розповів про своє майбутнє в арабському клубі.

Повірте, в арабських країнах не дурні президенти, щоб на рік підписувати контракт - це великий ризик. Опція продовження досить накладна для клубу, але я до цього не маю ніякого відношення. Керівництво «Аль-Айна» обіцяло вирішити це питання 15-20 червня, щоб я розумів, де мені працювати далі »