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Ребров розповів, коли вирішиться його подальша доля

Поки тренер не знає, чи залишиться він в «Аль-Айні»
Футбол Українські легіонери
12:15
Ребров розповів, коли вирішиться його подальша доля

Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров розповів про своє майбутнє в арабському клубі.

«У мене контракт за схемою« 1 + 1 ». У клубу є опція автоматичного продовження контракту, але клуб поки цю опцію не використав. Моя угода розрахована до 1 липня, і якщо «Аль-Айн» використовує опцію, то я буду працювати ще рік.

Повірте, в арабських країнах не дурні президенти, щоб на рік підписувати контракт - це великий ризик. Опція продовження досить накладна для клубу, але я до цього не маю ніякого відношення. Керівництво «Аль-Айна» обіцяло вирішити це питання 15-20 червня, щоб я розумів, де мені працювати далі »

Раніше Ребров заявив, що не підсиджує Мірчу Луческу в київському «Динамо».

Петро Приходько
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Сергій Ребров Аль-Айн

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