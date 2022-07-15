Ребров: «Ярмоленко стане лідером «Аль-Айна»

Головний тренер « Аль-Айна » Сергій Ребров висловився про прихід Андрія Ярмоленка в його клуб.

— Думаю, що так. Тут є ліміт на легіонерів, тому клуби вибирають іноземців високого рівня, які є лідерами команд. Упевнений, що саме таким в « Аль-Айні » стане Андрій Ярмоленко.

— В останніх матчах збірної України ваш новий гравець гідно справлявся з цією роллю. Чого, на вашу думку, не вистачило синьо-жовтим, щоб потрапити на чемпіонат світу?

— Вважаю, що футболісти і тренерський штаб нашої команди зробили все, щоб поїхати в Катар, але не вистачило якоїсь дрібниці. Дуже хороший поєдинок був проти Шотландії, мабуть, один з кращих виїзних матчів збірної України за всю її історію. Ми контролювали м'яч, контролювали гру, створювали багато моментів.

Проти Уельсу було трохи складніше, там була рівна гра. Згадується, звичайно, пенальті, який арбітр не дав за фол проти Андрія Ярмоленко, але все одно розчарування було тільки результатом, але ніяк не через самого футболу і віддачі у виконанні українців. Дуже важко зібрати команду під час війни, стан гравців було занадто розбалансованим. Багато хто не мав ігрової практики, у другому матчі саме це могло стати решающім.