Офіційно. Ярмоленко перейшов до «Аль-Айну» Реброва
Ярмоленко – про «Аль-Айн»: «Обіцяю битися за футболку великого клубу»
Досвідчений українець прокоментував перехід до команди Реброва
11:25
Андрій Ярмоленко / Фото - Аль-Айн
Вінгер Андрій Ярмоленко висловився з приводу свого переходу до «Аль-Айну». Слова українця опублікувала прес-служба клубу.
Привіт, уболівальники «Аль-Айну». Я радий приєднатися до цього великого клубу. Обіцяю вам битися за цю футболку.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко відмовив «Динамо» заради клубу з Еміратів.
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