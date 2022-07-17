Ребров зачекає. Сидорчук продовжив контракт з «Динамо»

Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук продовжив контракт з клубом. Про це повідомляє прес-служба «біло-синіх».

Нова угода з півзахисником діє три роки. Також передбачено подальше її продовження.

Сидорчук виступає за «Динамо» з 2013 року. З тих пір забив 20 м'ячів і віддав 19 результативних передач у 282 матчах.

Раніше Сидорчук і 27 інших футболістів киян увійшли до заявки на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів з «Фенербахче».