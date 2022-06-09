Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:30
Гандбол. Євро-2022. Чоловіки. Фінал
17:15
TOTAL COMBAT

Ребров: «Жодної пропозиції від «Шахтаря» у мене не було і немає»

Колишній тренер «Динамо» заявив, що у нього чинний контракт з іншим клубом
Футбол Українські легіонери
14:18
Ребров: «Жодної пропозиції від «Шахтаря» у мене не було і немає»

Колишній головний тренер «Динамо» Сергій Ребров заявив, що йому не надходило пропозицій очолити «Шахтар»:

Де Дзербі близький до відходу з «Шахтаря». Чи можна в майбутньому уявити, що ви очолите донецький клуб чи для вас це неприйнятно?

Зараз йде війна в нашій країні, а ми розмірковуємо, хто буде тренером в якійсь команді. Давайте ми закінчимо війну, а потім будемо говорити про футбол. Звичайно, важливо підготувати команди для участі в єврокубках, тому що вони повинні гідно представити нашу країну на міжнародній арені і показати, що ми - сильна нація.

Але я не знаю, хто буде тренером в «Шахтарі», а наділити статусом кандидата можуть кого завгодно. Жодної пропозиції від Шахтаря у мене не було і немає! Зараз я працюю в «Аль-Айні», мій контракт закінчується 1 липня, а далі посмотрім.

Також Ребров заявив, що не чекає поки з «Динамо» піде Мірча Луческу, щоб зайняти його місце.

Джерело: fanday.net Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Футбол

Ротань: «На гру з Францією хлопців налаштовувати не треба, адже це матч за перше місце»
Ротань: «На гру з Францією хлопців налаштовувати не треба, адже це матч за перше місце»
Збірні
17:14
Відомо, де українські клуби будуть грати єврокубкові матчі – «Динамо» та «Шахтар» знову ділитимуть один стадіон
Відомо, де українські клуби будуть грати єврокубкові матчі – «Динамо» та «Шахтар» знову ділитимуть один стадіон
Ліга чемпіонов UEFA
16:36
Чого не вистачило для перемоги над Уельсом? Художній погляд на матчі збірної України у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022
Чого не вистачило для перемоги над Уельсом? Художній погляд на матчі збірної України у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022
Чемпіонат світу з футболу
16:01
Маркевич: «Красніков надіслав фото, як російські недоноски понівечили базу «Металіста» – нелюди, тварюки»
Маркевич: «Красніков надіслав фото, як російські недоноски понівечили базу «Металіста» – нелюди, тварюки»
В Україні
15:38
Чотири клуби виступають проти матчів УПЛ за кордоном
Чотири клуби виступають проти матчів УПЛ за кордоном
Українська Прем'єр-ліга
15:07
Ребров: «Я і зараз згоден очолити збірну України»
Ребров: «Я і зараз згоден очолити збірну України»
Збірна України
14:29
Ребров: «Жодної пропозиції від «Шахтаря» у мене не було і немає»
Ребров: «Жодної пропозиції від «Шахтаря» у мене не було і немає»
Українські легіонери
14:18
Офіційно. Гаттузо очолив «Валенсію»
Офіційно. Гаттузо очолив «Валенсію»
Серія А
12:58
Офіційно. Ляказетт повернувся в «Ліон» через 5 років
Офіційно. Ляказетт повернувся в «Ліон» через 5 років
Ліга 1
12:51
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Всі новини