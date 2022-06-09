Ребров: «Жодної пропозиції від «Шахтаря» у мене не було і немає»
Колишній тренер «Динамо» заявив, що у нього чинний контракт з іншим клубом
14:18
Колишній головний тренер «Динамо» Сергій Ребров заявив, що йому не надходило пропозицій очолити «Шахтар»:
Де Дзербі близький до відходу з «Шахтаря». Чи можна в майбутньому уявити, що ви очолите донецький клуб чи для вас це неприйнятно?
Зараз йде війна в нашій країні, а ми розмірковуємо, хто буде тренером в якійсь команді. Давайте ми закінчимо війну, а потім будемо говорити про футбол. Звичайно, важливо підготувати команди для участі в єврокубках, тому що вони повинні гідно представити нашу країну на міжнародній арені і показати, що ми - сильна нація.
Але я не знаю, хто буде тренером в «Шахтарі», а наділити статусом кандидата можуть кого завгодно. Жодної пропозиції від Шахтаря у мене не було і немає! Зараз я працюю в «Аль-Айні», мій контракт закінчується 1 липня, а далі посмотрім.
Також Ребров заявив, що не чекає поки з «Динамо» піде Мірча Луческу, щоб зайняти його місце.
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