Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
19:30
live
Всесвітні ігри 2022. День 2. Пауерліфтинг. Чоловіки, середня вага. Пряма трансляція
19:55
Змішані єдиноборства. Combate Global 12

Реброву довелося би платити солідну «недодержку» в разі відходу з «Аль-Айна»

Український фахівець був змушений продовжити роботу в ОАЕ
Футбол Українські легіонери
17:31
Реброву довелося би платити солідну «недодержку» в разі відходу з «Аль-Айна»
Сергій Ребров / Фото: ФК Аль-Айн

Головний тренер «Аль-Айну» Сергій Ребров розкрив у ефірі програми «ЧИСТИЙ ПІДКАсТ» причини продовження контракту з клубом.

Питання було не у мені. Клуб міг використати цю опцію, і він її використав. Вона досить накладна для клубу, але минулого сезону ми виграли чемпіонат і Кубок. Клуб скористався цією опцією.

Не можу сказати, що у мене питали. Звичайно, мене питали, готовий я чи ні. Клуб мав цю опцію, і якби я зараз відмовився працювати, то виплатив би чималу суму.

Раніше повідомлялося, що до «Аль-Айну» може перебратися екс-підопічний Реброва в «Динамо».

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Сергій Ребров Аль-Айн

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Колишній воротар «Динамо» може перейти в «Аль-Айн» Реброва
Колишній воротар «Динамо» може перейти в «Аль-Айн» Реброва
Футбол Українські легіонери
30 червня 18:51
Ребров назвав причини, через які залишився в «Аль-Айні»
Ребров назвав причини, через які залишився в «Аль-Айні»
Футбол Українські легіонери
27 червня 10:28
Ребров хоче запросити в «Аль-Айн» ветерана українського футболу
Ребров хоче запросити в «Аль-Айн» ветерана українського футболу
Футбол Українські легіонери
20 червня 20:40
Ребров спробує заманити Сидорчука в Емірати
Ребров спробує заманити Сидорчука в Емірати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20 червня 11:14
Харатін впевнений, що Ребров може досягти успіху зі збірною України
Харатін впевнений, що Ребров може досягти успіху зі збірною України
Футбол Збірна України
13 червня 16:04
«Аль-Айн» Реброва хоче підписати вінгера «Шахтаря»
«Аль-Айн» Реброва хоче підписати вінгера «Шахтаря»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12 червня 15:39

Новини: Футбол

Луческу вирішив обійтися без експериментів у черговому матчі проти швейцарського клубу
Луческу вирішив обійтися без експериментів у черговому матчі проти швейцарського клубу
Українська Прем'єр-ліга
18:49
«Рух» упевнено переграв польський клуб
«Рух» упевнено переграв польський клуб
Українська Прем'єр-ліга
17:54
Реброву довелося би платити солідну «недодержку» в разі відходу з «Аль-Айна»
Реброву довелося би платити солідну «недодержку» в разі відходу з «Аль-Айна»
Українські легіонери
17:31
Ярославський: «Мені 20 разів відроджувати «Металіст»? Дайте мені якусь перспективу»
Ярославський: «Мені 20 разів відроджувати «Металіст»? Дайте мені якусь перспективу»
Українська Прем'єр-ліга
17:09
Хорватська легіонер «Дніпра-1» підтвердив переговори про своє повернення
Хорватська легіонер «Дніпра-1» підтвердив переговори про своє повернення
Українська Прем'єр-ліга
16:48
«Фенербахче» поспішає підписати гренадера «Ляйпціґа» до матчів з «Динамо»
«Фенербахче» поспішає підписати гренадера «Ляйпціґа» до матчів з «Динамо»
Ліга чемпіонов UEFA
16:20
«Ворскла» підписала чергового легіонера. Він вибрав номер на честь Зеленського
«Ворскла» підписала чергового легіонера. Він вибрав номер на честь Зеленського
Українська Прем'єр-ліга
15:36
Тухель не перешкоджатиме трансферу Роналду до «Челсі», але доведеться почекати
Тухель не перешкоджатиме трансферу Роналду до «Челсі», але доведеться почекати
Англійська Прем'єр-ліга
15:21
Перешкода для Забарного? «Барселона» віддала захисника «Тоттенгему»
Перешкода для Забарного? «Барселона» віддала захисника «Тоттенгему»
Англійська Прем'єр-ліга
14:55
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Всі новини