Колишній воротар «Динамо» може перейти в «Аль-Айн» Реброва
Реброву довелося би платити солідну «недодержку» в разі відходу з «Аль-Айна»
Український фахівець був змушений продовжити роботу в ОАЕ
17:31
Сергій Ребров / Фото: ФК Аль-Айн
Головний тренер «Аль-Айну» Сергій Ребров розкрив у ефірі програми «ЧИСТИЙ ПІДКАсТ» причини продовження контракту з клубом.
Питання було не у мені. Клуб міг використати цю опцію, і він її використав. Вона досить накладна для клубу, але минулого сезону ми виграли чемпіонат і Кубок. Клуб скористався цією опцією.
Не можу сказати, що у мене питали. Звичайно, мене питали, готовий я чи ні. Клуб мав цю опцію, і якби я зараз відмовився працювати, то виплатив би чималу суму.
Раніше повідомлялося, що до «Аль-Айну» може перебратися екс-підопічний Реброва в «Динамо».
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