Реброву довелося би платити солідну «недодержку» в разі відходу з «Аль-Айна»

Сергій Ребров / Фото: ФК Аль-Айн

Головний тренер «Аль-Айну» Сергій Ребров розкрив у ефірі програми «ЧИСТИЙ ПІДКАсТ» причини продовження контракту з клубом.

Не можу сказати, що у мене питали. Звичайно, мене питали, готовий я чи ні. Клуб мав цю опцію, і якби я зараз відмовився працювати, то виплатив би чималу суму.