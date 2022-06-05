Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри

Те пенальті, які він не призначив, ще довго стоятиме перед очима

Головний арбітр матчу Вельс – Україна (1:0) Матео Лаос став для українців в один ряд з Віктором Кашшаі.

Угорець не зарахував чистий гол в матчі з Англією на Євро-2012, а іспанець не призначив пенальті у фіналі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Проте після завершення матчу проти Вельсу Лаос наважився підійти до Олександра Зінченка і втішати його:



