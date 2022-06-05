Матео Лаос = Віктор Кашшаї. Валлійці сфолили проти Ярмоленка, але рефері не дав пенальті
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Те пенальті, які він не призначив, ще довго стоятиме перед очима
21:42
Головний арбітр матчу Вельс – Україна (1:0) Матео Лаос став для українців в один ряд з Віктором Кашшаі.
Угорець не зарахував чистий гол в матчі з Англією на Євро-2012, а іспанець не призначив пенальті у фіналі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.
Проте після завершення матчу проти Вельсу Лаос наважився підійти до Олександра Зінченка і втішати його:
Коментарі 0