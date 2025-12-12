Павло Василенко

Норвезька федерація футболу у четвер продовжила контракт головного тренера національної збірної Столе Сольбаккена до Євро-2028. Його річна зарплата зросте до понад 845 тисяч євро – суми, якої не отримував жоден його попередник. У разі подальших успіхів умови контракту можуть покращитися ще суттєвіше.

Сольбаккен очолює збірну з грудня 2020 року. До цього він працював із Копенгагеном, Кельном та Вулвергемптоном.

Президентка NFF Лізе Клавенесс зазначила в коментарі NRK, що нинішня зарплата тренера є величезною за норвезькими мірками, але наголосила: його внесок оцінюється навіть вище.

«Федерація була готова платити більше, якби він цього захотів. Жоден тренер у нашій історії не заробляв так багато, але сьогодні ми маємо нове покоління топ-гравців і амбіції відповідного масштабу», – підкреслила Клавенесс.

Під керівництвом Сольбаккена збірна Норвегії провела блискучу кваліфікацію до чемпіонату світу наступного року, вигравши всі матчі та фінішувавши на першому місці групи. У випадку виходу на чемпіонат Європи тренер отримає додатковий бонус – майже 423 тисячі євро.