Павло Василенко

Італійська збірна пережила один із найтемніших вечорів у своїй сучасній історії. Команда Дженнаро Гаттузо зазнала принизливої поразки від сенсаційної Норвегії у відборі на чемпіонат світу, програвши 1:4 на власному полі.

Хоча теоретичні шанси пробитися на ЧС напряму ще залишалися, для цього італійцям потрібно було перемагати з фантастичним рахунком 9:0 – сценарій, який із самого початку виглядав майже нереальним. Реальним завданням «Скуадри Адзурри» було бодай завершити груповий етап без пропущених м’ячів. Проте навіть цього підопічним Гаттузо виконати не вдалося.

Після впевненої першої половини, у якій Італія вела 1:0, усе звалилося у другому таймі: Норвегія забила чотири голи та влаштувала історичне приниження на очах в італійських уболівальників.

За даними Opta, Італія пропустила чотири м’ячі вдома вперше з 1955 року, коли поступилася Югославії 0:4. Востаннє чотири голи у другому таймі італійці пропускали також у тій самій зустрічі – 70 років тому.

Домашні поразки з різницею у три м’ячі теж рідкісні: востаннє таке трапилося в 1983 році в матчі зі Швецією (0:3).

Тепер чинні чемпіони Європи змушені пробиватися на ЧС-2026 через плей-оф. Востаннє Італія грала на чемпіонаті світу у 2014 році – і ризикує пропустити третій Мундіаль поспіль.