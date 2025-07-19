«Рекордний дохід»: Реал зробив важливу заяву
Мадридський клуб розповів про свої плани
близько 16 годин тому
Іспанський гранд Реал Мадрид планує відновити концерти після завершення реконструкції стадіону «Сантьяго Бернабеу». Наразі клуб завершує розробку заходів щодо зниження шуму.
Реконструкція легендарної трибуни зайняла шість років, і однією з перешкод стало призупинення концертів у 2024 році через скарги сусідів на надмірний шум.
«Остаточні роботи з реконструкції стадіону будуть проведені в сезоні 2025/26 і включатимуть заходи щодо зниження шуму під час концертів», – повідомили у клубі.
Реал очікує подальшого зростання доходів від різних VIP-послуг, RM Experiences та маркетингових заходів, включаючи запланований закордонний матч НФО.
У вересні минулого року клуб відклав усі заплановані концерти відповідно до місцевих правил. Серед заходів, які вже відбувалися на стадіоні, був концерт американської співачки Тейлор Свіфт.
У четвер клуб опублікував фінансову звітність за сезон 2024/25, в якій зафіксовано рекордний дохід у 1,185 млрд євро, що на 10% більше, ніж попереднього року.
Прибуток після сплати податків досяг 24,3 млн. євро, а резерв коштів збільшився до 166 млн. євро. Загальна вартість реконструкції стадіону «Сантьяго Бернабеу» станом на 30 червня 2025 року склала 1,347 млрд. євро, а залишок кредитів на фінансування проекту – 1,132 млрд. євро.