Павло Василенко

Іспанський гранд Реал Мадрид планує відновити концерти після завершення реконструкції стадіону «Сантьяго Бернабеу». Наразі клуб завершує розробку заходів щодо зниження шуму.

Реконструкція легендарної трибуни зайняла шість років, і однією з перешкод стало призупинення концертів у 2024 році через скарги сусідів на надмірний шум.

«Остаточні роботи з реконструкції стадіону будуть проведені в сезоні 2025/26 і включатимуть заходи щодо зниження шуму під час концертів», – повідомили у клубі.

Реал очікує подальшого зростання доходів від різних VIP-послуг, RM Experiences та маркетингових заходів, включаючи запланований закордонний матч НФО.

У вересні минулого року клуб відклав усі заплановані концерти відповідно до місцевих правил. Серед заходів, які вже відбувалися на стадіоні, був концерт американської співачки Тейлор Свіфт.

У четвер клуб опублікував фінансову звітність за сезон 2024/25, в якій зафіксовано рекордний дохід у 1,185 млрд євро, що на 10% більше, ніж попереднього року.

Прибуток після сплати податків досяг 24,3 млн. євро, а резерв коштів збільшився до 166 млн. євро. Загальна вартість реконструкції стадіону «Сантьяго Бернабеу» станом на 30 червня 2025 року склала 1,347 млрд. євро, а залишок кредитів на фінансування проекту – 1,132 млрд. євро.