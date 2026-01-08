Сергій Разумовський

Футбольний клуб Епіцентр визначився з планами на другу частину зимової підготовки. Як повідомляє пресслужба, 20 січня команда вирушить на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини, де базуватиметься в Анталії. Саме там Епіцентр працюватиме над фізичними кондиціями, ігровими зв’язками та підведенням до офіційних матчів, а завершиться цей етап підготовки 13 лютого.

Перший спаринг на турецьких зборах запланований на 25 січня. Суперником стане польський клуб Медзь Легниця, який у сезоні-2022/23 виступав в елітному дивізіоні Польщі, Екстраклясі, а нині грає в першій лізі. Цей опонент добре знайомий українським уболівальникам за зимовими матчами: 29 січня минулого року Медзь Легниця у контрольному поєдинку обіграв луганську Зорю з рахунком 2:1.

Далі, 30 січня, Епіцентр проведе контрольний матч проти Фірст Вієнна – представника другого за рангом дивізіону Австрії. Для австрійського клубу це буде не перша зустріч із командами з України: торік, 28 січня, Фірст Вієнна переміг Олександрію 2:1.

2 лютого команда з Кам’янця-Подільського зіграє з болгарською Фратрією, яка виступає у другій лізі Болгарії. Цікаво, що й цей клуб уже мав ігрову практику проти українців минулої зими: 1 лютого Фратрія поступилася Лівому берегу 0:3, а 4 лютого програла Чорноморцю 1:2.

Окремим пунктом у графіку стоїть спаринг 5 лютого: за попередньою домовленістю Епіцентр має зіграти з донецьким Шахтарем. Це один із найстатусніших можливих опонентів для будь-якої української команди на зборах, адже Шахтар традиційно належить до лідерів вітчизняного футболу й має високі вимоги до темпу, якості пресингу та швидкості ухвалення рішень. Такий контрольний матч може дати Епіцентру максимум корисної інформації – від готовності витримувати рівень інтенсивності до розуміння, над чим потрібно працювати перед офіційними іграми. В єдиній офіційній грі між командами «гірники» перемогли з рахунком 5:0.

Під завершення підготовки, 12 лютого, Епіцентр зустрінеться ще з одним гучним суперником – Пахтакором із Ташкента, срібним призером чемпіонату Узбекистану 2025 року. Українські клуби вже перетиналися з Пахтакором у зимовий період 2024 року: тоді Динамо перемогло 5:1, а Колос та Олександрія зіграли внічию – 2:2 і 1:1 відповідно.

Таким чином, збір Епіцентра в Анталії матиме чітко насичений календар і різнопланових опонентів – від клубів із Польщі, Австрії та Болгарії до топового українського гранда й одного з провідних представників Узбекистану. Це дає команді можливість отримати потрібну кількість якісної ігрової практики та підійти до відновлення сезону у максимально готовому стані.