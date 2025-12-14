Шахтар розгромив Епіцентр в останньому матчі року в УПЛ
«Гірники» здобули три очки
близько 2 годин тому
Шахтар на своєму номінальному домашньому полі на «Арені Львів» провів матч проти Епіцентру в 16-му турі УПЛ. Зустріч завершилася впевненою перемогою «гірників» з рахунком 5:0.
На дев'ятій хвилині бразильський півзахисник Шахтаря Педріньйо реалізував пенальті. На 20-й хвилині подвоїв перевагу «гірників».
На 56-й хвилині бразильський форвард Кауан Еліас обіграв трьох суперників і закотив м'яч у ворота. В кінці гри бразильський форвард Лука Мейреліш оформив дубль.
Наразі Шахтар посідає друге місце в чемпіонаті з 35 очками, поступаючись черкаському ЛНЗ за додатковими показниками. Епіцентр – 14-й з 14 балами.
Це був останній поєдинок року в УПЛ. Друга частина сезону відновиться в кінці лютого.
УПЛ, 16-й тур
Шахтар – Епіцентр – 5:0
Голи: Педріньйо, 9 (пенальті), Невертон, 20, Кауан Еліас, 56, Мейреліш, 85, 89.