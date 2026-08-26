Павло Василенко

Рейнджерс із Глазго домовився з американським Портленд Тімберс про трансфер 22-річного нападника Кевіна Келсі, добре відомого українським уболівальникам за виступами в складі донецького Шахтаря.

Як повідомляє The Athletic, шотландський клуб заплатить за венесуельського форварда 13 мільйонів доларів. Угода також передбачає додаткові бонуси, а Портленд Тімберс отримає відсоток від можливого майбутнього перепродажу футболіста.

Келсі вже вирушив до Глазго. Найближчим часом нападник має пройти медичний огляд та владнати останні формальності перед офіційним завершенням трансферу.

Венесуелець стане другим найдорожчим новачком в історії Рейнджерс. Більше за нього клуб витрачав лише на Туре Андре Флу, який у 2000 році перейшов із лондонського Челсі за 12 мільйонів фунтів.

Келсі перейшов до Портленд Тімберс із Шахтаря на початку 2025 року. Тоді американський клуб заплатив за венесуельського форварда 6 мільйонів євро.