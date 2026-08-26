Сергій Разумовський

Шахтар оголосив про перехід 21-річного центрального захисника Алана Маттурро з італійського Дженоа. Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Контракт із футболістом розрахований до 31 липня 2031 року. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу становила п’ять мільйонів євро.

Маттурро є вихованцем уругвайського Дефенсора. За головну команду клубу він дебютував у листопаді 2021 року та загалом провів 33 матчі, забивши два голи й віддавши дві результативні передачі.

У січні 2023 року захисник перейшов до Дженоа. За два з половиною сезони в італійській команді він зіграв 24 поєдинки: 19 у Серії А, два в Серії B та три в Кубку Італії.

Сезон-2025/26 Маттурро провів на правах оренди в Леванте. У складі представника іспанської Ла Ліги уругваєць зіграв 21 матч, забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Загалом на професійному рівні новачок Шахтаря провів 79 матчів. На його рахунку три голи, три асисти, п’ять жовтих і одна червона картка. У 2022 році Маттурро став володарем Кубка Уругваю у складі Дефенсора.

Захисник також виступав за юнацькі та молодіжну збірні Уругваю. У складі команди U-20 він став переможцем чемпіонату світу 2023 року, зігравши всі сім матчів без замін.

На молодіжному мундіалі Маттурро забив один гол і віддав один асист. За підсумками турніру футболіст отримав Срібний м’яч як другий найкращий гравець змагань.

Окрім уругвайського, Маттурро має італійський паспорт. Це може бути важливим фактором для Шахтаря, оскільки за правилами нового сезону УПЛ команда, яка має на полі футболіста з громадянством країни Європейського Союзу, зможе одночасно використовувати ще сімох легіонерів.