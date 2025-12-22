Сергій Разумовський

Українська асоціація футболу, керуючись вимогами Стандарту якості УЄФА щодо клубного ліцензування, організувала в Будинку футболу серію запланованих заходів, присвячених атестації футбольних клубів для отримання допуску до змагань сезону 2026/27. Про це поінформувала пресслужба УАФ.

Упродовж 2–3 грудня відбулася семінар-нарада з актуальних питань ліцензування для клубів, які готуються до участі в турнірах УПЛ та єврокубках УЄФА сезону 2026/27. 4 грудня аналогічний захід провели для представників клубів Професіональної футбольної ліги України, що проходять процедуру допуску до першої та другої ліг ПФЛ.

10 грудня до обговорень долучилися аматорські клуби, які планують пройти атестацію, аби отримати право виступу в другій лізі ПФЛ сезону 2026/27 за спортивним принципом – у разі підвищення в класі. А вже 11 грудня семінар-нарада була присвячена клубам-учасникам всеукраїнських жіночих змагань, які оформлюють допуск до турнірів під егідою УАФ та УЄФА серед жінок у сезоні 2026/27.

Ключовою частиною кожної зустрічі стала презентація оновлених редакцій регламентів: документа з атестації клубів УПЛ (видання 2025 року), регламенту атестації клубів ПФЛ (видання 2025 року) та регламенту атестації клубів Еліт-ліги серед жінок. Серед найбільш обговорюваних тем – затверджений курс реформ у дитячо-юнацьких, жіночих і дівочих змаганнях, потреба в додаткових програмах для підвищення тренерських кваліфікацій, а також правові нюанси взаємовідносин із ДЮСЗ у частині обов’язкових платежів за підготовку юних футболістів і футболісток.

Окремий акцент зробили на вимогах, які стануть новими викликами для клубів топдивізіону в сегменті молодіжного футболу. Зокрема, йдеться про обов’язкову наявність команди U-21 із сезону 2026/27 та поступову інтеграцію команд U-10 – U-17 у структуру клубу для тих, хто планує виступати в УПЛ.

Під час семінарів представники клубів активно обговорювали й розвиток жіночого та дівочого футболу, зокрема в контексті формування майбутньої стратегії УАФ у цьому напрямі. Також окремим блоком розглянули питання фінансової стійкості – збереження довгострокової стабільності в нинішніх умовах, а також відповідність клубів, особливо претендентів на участь у єврокубках, базовим принципам фінансового менеджменту та прозорості.

Учасники отримали роз’яснення від експертів щодо критеріїв соціальної та екологічної стійкості, а також спортивних, інфраструктурних, кадрово-адміністративних і фінансових вимог. Кожен клуб мав можливість поставити запитання, висловити позицію та подискутувати про останні зміни в регламентних нормах ліцензування.

Як підсумували в УАФ, проведені зустрічі підкреслили значення конструктивної взаємодії між УАФ, УПЛ, ПФЛ та клубами для вироблення спільного бачення подальшого розвитку клубного футболу в умовах воєнного стану. Очікується, що напрацювання цих заходів стануть основою для подальшого розвитку та популяризації футболу в Україні.

