Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ (КДК) знову відклав розгляд справи по недограному матчу 15 туру УПЛ Металіст 1925 - Верес, повідомляє ютубер Ігор Бурбас.

Матч між Металістом 1925 і Вересом не був дограний через проблеми з освітленням на стадіоні у Житомирі. Після цього рівненський клуб спрямував справу в КДК, домагаючись технічної поразки для суперника.

Металіст 1925 наполягає на тому, що ситуація з перебоями електропостачання є форсмажаром, оскільки гра проходила після масованого удару рашистів по енергосистемі України, яка зазнала значних руйнувань.

УАФ пропонує Металісту 1925 та Вересу дограти зупинений матч.