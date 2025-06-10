Рішення за президентом! У Ворсклі не знають, чи продовжить клуб існування

Український тренер Ворскли Юрій Максимов, що де-факто залишив Ворсклу, розкрив подробиці ситуації у клубі після вильоту до Першої ліги.

Футболісти також не знають, що робити. Доля команди залежить від однієї людини – президента клубу. Ситуація дуже дивна: в клубі ніхто нічого не знає. Щось схоже відбувалося в Дніпрі-1 перед його зникненням.

Я не можу сказати, що буде з клубом. Там ніхто нічого не знає, всі чекають рішення президента Костянтина Жеваго. Можемо тільки гадати. Але якщо проводити аналогії, то ситуація схожа на ту, що була перед зникненням Дніпра-1.

Для початку треба знати, які плани у власника стосовно команди та її завдань на майбутнє, хто з футболістів залишається, адже через заборону трансферів нам доведеться обходитися обмеженим колом футболістів. Але я в це слабо вірю. Прикро, та Ворскла йде шляхом Дніпра, – заявив Максимов у інтерв'ю «Футболу 24».