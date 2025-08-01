Коментатор MEGOGO Сергій Лук'яненко підбив підсумки матчу-відповіді 2 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Санта-Коломи (1:4).

Після першого матчу я був вражений тим, наскільки класно грає третя команда Андорри. У мене дійсно був культурний шок.

Виявилося, то все Полісся. Сьогодні житомирці зібралися купи і показали, що різниця в класі між Україною та Андоррою поки ще присутня.

Вперше з сезону 20/21 не Динамо чи Шахтар з українських клубів пройшов раунд відбору єврокубків. Насправді, це причина скромно порадіти, - написав коментатор в Telegram.