Робертсон: «На нас чекає неприємний розбір польотів після поразки від України»

Ендрю Робертсон / Фото - Шотландська асоціація футболу

Капітан збірної Шотландії Енді Робертсон висловився з приводу поразки в півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти України (1:3). Слова захисника передає прес-служба UEFA.

Велике розчарування. Ми довго чекали цього матчу, але не змогли показати свою гру. Українці освоїлися швидше нас і зіграли краще.

Ми знали, що вони втомляться і намагалися повернутися в гру, але це була неймовірно важка боротьба. Найсумніше, що ми не змогли зіграти так, як хотіли. Ми підвели себе.