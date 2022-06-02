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Робертсон: «На нас чекає неприємний розбір польотів після поразки від України»
Капітан збірної Шотландії програв другий надважливий матч за тиждень
11:04
Ендрю Робертсон / Фото - Шотландська асоціація футболу
Капітан збірної Шотландії Енді Робертсон висловився з приводу поразки в півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти України (1:3). Слова захисника передає прес-служба UEFA.
Ми повинні триматися разом. Знаємо, що на нас чекає неприємний розбір польотів. Зараз ми можемо лише попросити вибачення в уболівальників. Ми повинні постаратися і спробувати ще раз.
Велике розчарування. Ми довго чекали цього матчу, але не змогли показати свою гру. Українці освоїлися швидше нас і зіграли краще.
Ми знали, що вони втомляться і намагалися повернутися в гру, але це була неймовірно важка боротьба. Найсумніше, що ми не змогли зіграти так, як хотіли. Ми підвели себе.
Нагадаємо, для Робертсона це вже друга поразка у важливому матчі за тиждень. Раніше його «Ліверпуль» поступився «Реалу» у фіналі Ліги чемпіонів (0:1).
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