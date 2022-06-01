Робертсона критикують за те, що він пив пиво перед матчем проти України. В команді виступили на захист

Крейг Гордон сказав, що капітан може дозволити собі пляшечку

Захиснику «Ліверпуля» і капітану збірної Шотландії Ендрю Робертсону дісталося від фанатів за те, що за три дні до матчу проти України він дозволив собі випити пива на параді «Ліверпуля». Воротар шотландців Крейг Гордон заступився за партнера по команді: «Ендрю буде тут, він буде готовий грати. Він провів так багато матчів за останні кілька сезонів. Здається, у нього їх без одного 120 чи щось таке. Неймовірно. Так що, думаю, він може дозволити собі одне пиво. Впевнений, він буде повністю готовий, буде літати туди-назад по лівому флангу, як робить це останні роки». Матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Початок о 21:45. Що сказав головний тренер Шотландії перед матчем проти України.

Сергій Лук'яненко