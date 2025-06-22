Львівський Рух і новий виробник форми для клубу Kappa виступили зі спільною заявою щодо підозр італійського спортивного бренду в роботі на росії. Заяву опублікувала пресслужба клубу.

Після підписання контракту між «Рухом» та Kappa низка ЗМІ почала публікувати інформацію, що італійський бренд «співпрацює з рф» і нібито у росії є офіційне представництво Kappa.

ФК «Рух», домовляючись про співпрацю, обговорював із італійськими партнерами всі питання, в тому числі й чи не співпрацює Kappa з росією та Білоруссю. Партнери з Kappa надали всі документи, які засвідчують, що бренд напряму не веде бізнес з країною-агресором та її поплічником. Водночас Kappa не несе відповідальність за дії посередників, які маючи наявну продукцію, без відома італійської сторони, можуть постачати спортивне екіпірування у будь-яку країну світу.

Так, відсутність прямого контакту і безпосередньої співпраці Kappa з росією була однією з умов, яку «Рух» висував при підписанні контракту про співпрацю і італійський бренд підтвердив ці зобов’язання. Окремо додаємо документ, який підтверджує, що Карра не працює з рф та Білоруссю.

За потреби відповідальні особи клубу нададуть необхідні підтвердження та коментарі стосовно цього питання. І вкотре закликаємо – перевіряти та довіряти лише офіційній інформації, а не чуткам та здогадкам.