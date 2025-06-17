Головний тренер Колоса Руслан Костишин в інтерв’ю УПЛ ТБ розкрив плани команди на літнє міжсезоння та підтвердив інтерес клубу до півзахисника Руху Юрія Климчука.

Ми цікавимось Климчуком. Поки йдуть перемовини. Конкретику дізнаємось від керівництва й офіційних джерел.

Ми не плануємо багато новачків. По одному гравцю на кожну позицію. Тобто, приблизно п’ять виконавців – від воротаря до нападника.

Команда збирається 20 червня на медобстеження. На це піде три дні. Перше тренування – 24 червня. Збори будуть у Ковалівці. У нас там є всі умови. Тим паче нещодавно відкрилось нове тренувально поле, а ще поруч центральний стадіон. Нема сенсу кудись їхати.

У нас заплановано 7 спарингів. На 26 липня шукаємо ще суперника. А так почнемо з Вікторією, потім Верес, ЛНЗ, Епіцентр, Полтава. Більш конкретні дати будуть на сайті.