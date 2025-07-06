Родріго може приєднатися до Роналду у Аль-Насрі
Португалець порекомендував керівництву форварда Реала
близько 2 годин тому
Клуб із Саудівської Аравії Аль-Наср вступив у переговори з оточенням 24-річного нападника мадридського Реала Родріго Гоеса, повідомляє Sky Sport Switzerland.
Журналіст Саша Тавольєрі уточнює, що саудівський клуб хоче підписати ще одного зіркового гравця і має фактично необмежений бюджет на трансфери цього літа. Ідею придбати Родріго порекомендував сам форвард команди Кріштіану Роналду.
Однак, наразі бразильський нападник не планує переїзд до Саудівської Аравії. Якщо він все ж залишить мадридський клуб, то віддасть перевагу пропозиціям з англійської Прем'єр-ліги.
Минулого сезону Родріго взяв участь у 51 матчі у всіх турнірах, забив 14 голів і зробив 10 результативних передач.
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