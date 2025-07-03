Павло Василенко

Реал Мадрид може здійснити помітні зміни в атаці. Журналіст Маріо Кортегана з The Athletic повідомляє, що клуб відкритий для продажу Родріго.

Бразилець грає у столиці Іспанії з липня 2019 року. Загалом за Реал він провів 269 матчів, забивши 68 м'ячів і віддавши 51 результативну передачу.

24-річний гравець останніми місяцями пережив нелегкі часи: з лютого він забив лише один гол і на даний момент не є основним гравцем атаки.

Родріго зіграв лише 88 хвилин на Клубному чемпіонаті світу, і навіть проблеми зі здоров'ям Кіліана Мбаппе не вплинули на його ситуацію. Гонсало Гарсія вийшов у першу команду, вже забивши три м'ячі під час турніру.

За даними джерела, Реал та головний тренер команда Хабі Алонсо домовилися про продаж Родріго. Клуб і наставник не ускладнюватимуть відхід бразильця, якщо надійде задовільна пропозиція.

Арсенал є кандидатом на підписання вихованця Сантоса. «Каноніри» розпочали попередні переговори з представниками гравця щодо трансферу.

Transfermarkt оцінює Родріго у 90 мільйонів євро. Його поточний контракт діє до середини 2028 року.