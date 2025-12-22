Сергій Разумовський

Центральний півзахисник Рафінья Алькантра повідомив про завершення професійної кар’єри у віці 32 років. Бразилець, який тривалий час виступав у провідних європейських чемпіонатах, за свою кар’єру встиг пограти за Барселону, Сельту, ПСЖ, Реал Сосьєдад, а також катарський Аль-Арабі.

На міжнародному рівні Рафінья провів два матчі за збірну Бразилії та відзначився одним забитим м’ячем. Здобув золото Олімпіади-2016. Основний же відрізок його кар’єри асоціюється з клубними здобутками: у послужному списку хавбека – перемоги в Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА, титул чемпіона Франції з ПСЖ, а також ціла колекція іспанських трофеїв. Зокрема, він тричі вигравав Ла Лігу, п’ять разів брав Кубок Іспанії та двічі – Суперкубок Іспанії. Окремо відзначається і титул Кубка Франції, а також здобутий уже за межами Європи Кубок Катару.

Найбільше матчів Рафінья відіграв у структурі Барселони – загалом 174 поєдинки, якщо враховувати і виступи за дубль. За першу команду каталонців він провів 90 матчів, у яких записав на свій рахунок 12 голів та 8 результативних передач.

Цікавий факт: у липні 2024 року Рафінья одночасно зі своїм більш відомим братом Тьяго залишився без клубу. Старший оголосив про завершення кар’єри раніше та згодом увійшов до тренерського штабу Барселони.

Раніше інший Рафінья з Барселони спокійно відреагував на непотрапляння до символічної збірної ФІФА.