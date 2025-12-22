Крайній нападник Барселони Рафінья висловився щодо свого непотрапляння до символічної збірної ФІФА за підсумками 2025 року.

Мені все одно, — наводить слова Рафіньї EL Desmarque.

Минулого сезону Рафінья провів один із найкращих відрізків кар’єри. У складі Барселони він узяв участь у 57 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 34 забитими м’ячами та 26 результативними передачами. Вінгер став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, забивши 13 голів, а також очолив список асистентів турніру з вісьмома передачами.

Разом із каталонським клубом Рафінья виграв чемпіонат Іспанії, Кубок країни та Суперкубок Іспанії.

У поточному сезоні бразилець уже зіграв 14 матчів у всіх змаганнях, записавши на свій рахунок сім голів і три результативні передачі.

Нагадаємо, у минулому турі Ла Ліги Барселона з голом Рафіньї переграла Вільярреал.