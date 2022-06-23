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«Рома» Моуріньо хоче підписати гравця, який може стати лідером їхньої атаки

І, щоб збити ціну, пропонує Карлеса Переса
Футбол Серія А
08:32
«Рома» Моуріньо хоче підписати гравця, який може стати лідером їхньої атаки

Римська «Рома» є головним претендентом на лідера «Валенсії» Гонсало Гедеша. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Минулого сезону португалець забив 11 м’ячів і здійснив 6 асистів в 36 матчах Прімери. І Жозе Моуріньо хоче, щоб він підсилив його команду, грав в нападі разом з Теммі Абрахамом.

Іспанці вимагають за свого футболіста 30 мільйонів євро. Однак «Рома» намагається переконати «Валенсію» відпустити гравця за 20 мільйонів, пропонуючи на додачу Карлеса Переса. Такий варіант розвитку подій виглядає ймовірним.

Раніше «Рома» підписала гравця, який приходив до Моуріньо в «Манчестер Юнайтед» і «Челсі».

Сергій Лук'яненко
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Теги

Рома (Рим) Гонсалу Гедеш Валенсія (футбол)

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