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Визначилося чи стане Моуріньо новим головним тренером ПСЖ

Португальця називали в якості заміни Маурісіо Почеттіно
Футбол Ліга 1
09:06
Визначилося чи стане Моуріньо новим головним тренером ПСЖ

Головний тренер «Роми» Жозе Моуріньо залишиться в римському клубі і не візьметься очолювати ПСЖ. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо:

«Я не знаю, хто стане новим тренером в ПСЖ, але що точно, так це те, що Моуріньо залишиться в «Ромі».

Португальця назвали одним з кандидатів на заміну Маурісіо Почеттіно, котрий в сезоні, що завершився, зумів принести парижанам лиш один трофей з чотирьох можливих.

Повідомлялося, що ПСЖ може запросити тренером того, хто з «Ліллем» залишив їхню команду без чемпіонства.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Жозе Моуріньо Рома (Рим) ПСЖ

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