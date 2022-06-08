Визначилося чи стане Моуріньо новим головним тренером ПСЖ

Португальця називали в якості заміни Маурісіо Почеттіно

Головний тренер «Роми» Жозе Моуріньо залишиться в римському клубі і не візьметься очолювати ПСЖ. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо:

«Я не знаю, хто стане новим тренером в ПСЖ, але що точно, так це те, що Моуріньо залишиться в «Ромі».

Португальця назвали одним з кандидатів на заміну Маурісіо Почеттіно, котрий в сезоні, що завершився, зумів принести парижанам лиш один трофей з чотирьох можливих.

Повідомлялося, що ПСЖ може запросити тренером того, хто з «Ліллем» залишив їхню команду без чемпіонства.