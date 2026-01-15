Сергій Разумовський

Рома офіційно оголосила про підписання 18-річного нападника Робініу Васа, який перейшов до римського клубу з Марселя. Молодий француз став одним із найцікавіших придбань Роми цього трансферного періоду, а сам клуб таким кроком демонструє ставку не лише на результат тут і зараз, а й на довгострокову перспективу.

Як зазначається в повідомленні, Рома уклала з форвардом контракт терміном на 4,5 сезони. Така тривалість угоди підкреслює, що в клубі розраховують на поступову адаптацію гравця до вимог Серії А та подальший розвиток його потенціалу вже в системі римлян. Для Васа це може стати шансом швидко зробити крок уперед у кар’єрі, адже перехід із Марселя до чемпіонату Італії традиційно вважається серйозним випробуванням і водночас можливістю заявити про себе на ширшому європейському рівні.

Фінансові деталі переходу клуби публічно не розкривали, однак інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що трансфер обійшовся Ромі у 22 млн євро, а ще 3 млн передбачені у вигляді бонусів. Загалом це означає, що Марсель може отримати до 25 млн євро, якщо будуть виконані прописані умови. Така сума свідчить, що на ринку Васа оцінюють як гравця з високою стелею можливостей і серйозним потенціалом для прогресу.

У поточному сезоні Робініу Вас уже встиг проявити себе на дорослому рівні: в 19 матчах він записав на свій рахунок 4 голи та 2 результативні передачі. Для 18-річного нападника це показники, які можна вважати обнадійливими, особливо з огляду на конкуренцію та нерівномірний ігровий час, з якими часто стикаються молоді форварди у клубах рівня Марселя. Француз стане конкурентом українця Артема Довбика.

Раніше стало відомо, що Довбик після травми більше не зіграє в Кубку Італії.