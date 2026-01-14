Довбик після травми більше не зіграє в Кубку Італії. Відео
Рома вилетіла з турніру
24 хвилини тому
Фото - Рома
Рома припинила виступи в Кубку Італії на стадії 1/8 фіналу. За відсутності травмованого Артема Довбика римляни поступились Торіно з рахунком 2:3.
Команда Джан П'єро Гасперіні двічі була змушена відігруватись по ходу гри, реагуючи на дубль Адамса. По голу у складі господарів записали Ермосо та Арена.
Наприкінці основного часу туринці втретє змогли відзначитись. Точний удар Ільхана подарував Торіно вихід до чвертьфіналу Кубка Італії.
Кубок Італії. 1/8 фіналу
Рома - Торіно 2:3
Голи: Ермосо, 46, Арена, 81 - Адамс, 35, 52, Ільхан, 90